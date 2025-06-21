كأس العالم للأندية
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4 - 2
انتهت
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جون أرياس 27'جوستافو نوناتو سانتانا 66'خوان فريتس 83'ماركوس دا سيلفا كينو 90' + 2'
جين هيون لي 37'وون سانغ يوم 45' + 3'
(½ 1-2) (انتهت 4-2)

فلومينينسي ضد أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,