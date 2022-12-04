كأس العالم
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3 - 1
ن م
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أوليفر جيرو 44'كيليان مبابي 74', 90' + 1'
روبرت ليفاندوفسكي 90' + 9' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

فرنسا v بولنداالنتائج والإحصائيات,