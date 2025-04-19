الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 2
انتهت
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لوكاس هويلير 28', 57'ريتسو دوان 36'
ماريوس بولتر 45' + 2'أندري كراماريتش 45' + 5'
(½ 2-2) (انتهت 3-2)

فرايبورج ضد هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,