الدوري الألماني
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
L. Kuebler 42', 51'ميكايل جريجوريتش 61'
J. Wind 75'M. Svanberg 83'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

فرايبورج v فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,