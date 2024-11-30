الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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L. Hoeler 41', 63'R. Doan 49'
T. Kleindienst 61'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

فرايبورج v بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,