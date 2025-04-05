الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
1 - 4
انتهت
team-logo
ماكسيميليان إيغستاين 88'
كريم أديمي 34'كارني تشوكويميكا 51'سيرهو غيراسي 68'جيمي جيتنز 78'
(½ 0-1) (انتهت 1-4)

فرايبورج ضد بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,