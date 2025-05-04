الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
2 - 2
انتهت
team-logo
ماكسيميليان إيغستاين 44'بييرو هينكابي 48' (هدف عكسي)
فلوريان فيرتس 82'جوناثان تاه 90' + 3'
(½ 1-0) (انتهت 2-2)

فرايبورج ضد باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,