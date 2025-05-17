الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 3
انتهت
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ريتسو دوان 27'
أنسجار كناوف 45' + 4'راسموس كريستنسن 61'إيلايس سكيري 63'
(½ 1-1) (انتهت 1-3)

فرايبورج ضد آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,