Conference League
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3 - 1
ن م
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A. Sigurpalsson 17'D. Djuric 76'G. Vatnhamar 83'
K. Olaigbe 16'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

فايكينجور v سيركل بروجالنتائج والإحصائيات,