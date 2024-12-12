Conference League
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1 - 2
ن م
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A. Sigurpalsson 72'
K. Kosugi 62'غوستاف ويكيم 65'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

فايكينجور v ديورجاردنالنتائج والإحصائيات,