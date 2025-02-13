دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 1
انتهت
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D. Atlason 13'ماثياس فيلهجالمسون 56'
فوتيس إيونيديس 90' + 1' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

فايكينجور ضد باناثينايكوسالنتائج والإحصائيات,