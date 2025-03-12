دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 0مجم 3 - 2
ن م
team-logo
J. Park 18'J. Asani 85' (جزاء), 118'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0) (و إ 3-0)

غوانغجو إف سي v فيسيل كوبيالنتائج والإحصائيات,