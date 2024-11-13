دوري أبطال أوروبا للسيدات
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0 - 5
انتهت
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جويل يديميير 24'R. Blomqvist 63', 77', 90' + 6'V. Endemann 90' + 7'
(½ 0-1) (انتهت 0-5)

غلطة سراي ضد فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,