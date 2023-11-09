دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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Farouk Chafai 73'نيكولاي ستانسيو 90' + 1'
Abdulbasit Hindi 10'Sumayhan Alnabit 44'
(ش١ 0-2) (ن م 2-2)

ضمك v الأهليالنتائج والإحصائيات,