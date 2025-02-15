الدوري الألماني
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1 - 2
ن م
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N. Woltemade 72'
T. Tomas 77'M. Amoura 87' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

شتوتجارت v فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,

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