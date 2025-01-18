الدوري الألماني
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4 - 0
ن م
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A. Rouault 2'E. Demirovic 17'N. Woltemade 45' + 5' (جزاء)D. Undav 80'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

شتوتجارت v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,