الدوري الألماني الدرجة الأولى
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4 - 0
انتهت
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أتاكان كارازور 8'نيك ولتيماد 51'إنزو ميلوت 80'إرميدين ديميروفيتش 87'
(½ 1-0) (انتهت 4-0)

شتوتجارت ضد أوجسبورجالنتائج والإحصائيات,