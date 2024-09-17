دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
بي جينهاو 8'فاليري كازياشيفيلي 74', 88'
M. Doka 45' + 9' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

شاندونج تايشان v سينترال كوست مارينرزالنتائج والإحصائيات,