دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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بيرات ديمسيتي 21'أديمولا لوكمان 44'R. Bellanova 48'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

شاختار دونيتسك v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,