دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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Kyogo Furuhashi 12'
ماتياس فيسينو 29'بيدرو رودريجيز 90' + 5'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

سيلتيك v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,