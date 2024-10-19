الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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W. Swedberg 51'
كيليان مبابي 20'فينيسيوس جونيور 66'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سيلتا فيجو v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,