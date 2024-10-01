دوري أبطال أوروبا
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0 - 4
ن م
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إلكاي جوندوجان 8'فيل فودين 15'إرلينج هالاند 58'J. McAtee 74'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

سلوفان براتيسلافا v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,