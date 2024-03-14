الدوري الأوروبي
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1 - 3مجم 3 - 7
ن م
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Matej Jurasek 84'
Christian Pulisic 33'روبن لوفتوس تشيك 36'رافائيل لياو 45' + 6'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

سلافيا براج v ميلانالنتائج والإحصائيات,