الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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T. Chory 7'
إيدين دزيكو 35'يوسف النصيري 85'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

سلافيا براج v فنربخشهالنتائج والإحصائيات,