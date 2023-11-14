دوري أبطال أوروبا
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0 - 9
ن م
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S. Daebritz 3'D. van de Donk 14'V. Gilles 17', 80'يوجيني لي سومر 21'K. Diani 24', 45'A. Hegerberg 60' (جزاء)A. Majri 62'
(ش١ 0-6) (ن م 0-9)

سلافيا براج للسيدات v ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,