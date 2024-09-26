الدوري الأوروبي
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4 - 1
انتهت
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دانييل بريليغيا 8'ماريوس ستيفانيسكو 32'داريوس أولارو 58', 69'
زيغا ليبوسك 23'
(½ 2-1) (انتهت 4-1)

ستياوا بوخارست ضد ريجاس فوتبولا سكولاالنتائج والإحصائيات,