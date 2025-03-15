الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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بول اونواتشو 75'
يورغن ستراند لارسن 19', 47'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

ساوثامبتون v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,