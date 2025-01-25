الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 3
ن م
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J. Bednarek 10'
A. Isak 26' (جزاء), 30'S. Tonali 51'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

ساوثامبتون v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,