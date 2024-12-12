Conference League
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1 - 4
ن م
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K. Csoboth 66'
J. Mendes 33'G. Silva 58'A. Baio 84'Samu 90' + 4'
(ش١ 0-1) (ن م 1-4)

سانت جالين v جيماريشالنتائج والإحصائيات,