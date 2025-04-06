الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 1
انتهت
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أولادابو أفولايان 85'
كو إيتاكورا 45' + 2'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

سانت باولي ضد بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,