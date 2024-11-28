الدوري الأوروبي
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0 - 2
انتهت
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كيريل ديسبودوف 2'فيدور شالوف 59'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

ريجاس فوتبولا سكولا ضد باوك سالونيكيالنتائج والإحصائيات,