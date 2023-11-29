دوري أبطال أوروبا
team-logo
4 - 2
ن م
team-logo
رودريجو جوس 11'جود بيلينجهام 22'Nico Paz 84'خوسيلو 90' + 4'
Giovanni Simeone 9'Andre-Frank Zambo Anguissa 47'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

ريال مدريد v نابوليالنتائج والإحصائيات,