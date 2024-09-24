الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
ن م
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لوكاس فاسكيز 1'كيليان مبابي 40'رودريجو جوس 48'
C. Protesoni 85'كيكي جارسيا 86'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

ريال مدريد v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,