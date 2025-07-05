كأس العالم للأندية
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3 - 2
انتهت
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غونزالو غارسيا 10'فيران جارسيا 20'كيليان مبابي 90' + 4'
ماكسيميليان بيير 90' + 2'سيرهو غيراسي 90' + 8' (ضربة جزاء)
(½ 2-0) (انتهت 3-2)

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,