دوري أبطال أوروبا
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5 - 2
ن م
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أنطونيو روديجر 60'فينيسيوس جونيور 62', 86', 90' + 3'لوكاس فاسكيز 83'
دونيايل مالين 30'J. Gittens 34'
(ش١ 0-2) (ن م 5-2)

ريال مدريد v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,