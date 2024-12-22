الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 2
ن م
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كيليان مبابي 10'فيديريكو فالفيردي 20'رودريجو جوس 34'إبراهيم دياز 53'
I. Romero 35'D. Lukebakio 85'
(ش١ 3-1) (ن م 4-2)

ريال مدريد v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,