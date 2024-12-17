دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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C. Weir 7'
C. Macario 51' (جزاء), 56' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

ريال مدريد للسيدات v تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,