دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 2مجم 1 - 4
ن م
team-logo
ميكيل ميرينو 89'
كيليان مبابي 15', 56'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

ريال سوسييداد v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,