دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 0
انتهت
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سيدريك باكامبو 24'خيسوس رودريجيز 45' + 2'
(½ 2-0) (انتهت 2-0)

ريال بيتيس ضد ياجييلونيا بياليوستوكالنتائج والإحصائيات,