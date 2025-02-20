دوري المؤتمر الأوروبي
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0 - 1المجموع 3 - 1
انتهت
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ارشي براون 87'
(½ 0-0) (انتهت 0-1)

ريال بيتيس ضد جينتالنتائج والإحصائيات,