الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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إيسكو 15'R. Perraud 45' + 2'
A. Paredes 33'O. Sancet 69'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

ريال بيتيس v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,