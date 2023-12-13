دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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Arthur Vermeeren 2'Vincent Janssen 56'George Ilenikhena 90' + 2'
فيران توريس 35'Marc Guiu 90' + 1'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

رويال أنتويرب v برشلونةالنتائج والإحصائيات,