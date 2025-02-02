الدوري الإيطالي
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1 - 1
ن م
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أنجيلينو 90' + 2'
ليوناردو سبينازولا 29'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

روما v نابوليالنتائج والإحصائيات,