الدوري الأوروبي
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3 - 2المجموع 4 - 3
انتهت
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باولو ديبالا 35', 39'نيكولو بيسيلي 83'
صامويل اوموروديون 27'ديفين رينش 90' + 6' (هدف عكسي)
(½ 2-1) (انتهت 3-2)

روما ضد بورتوالنتائج والإحصائيات,