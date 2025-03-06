الدوري الأوروبي
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2 - 1
انتهت
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أنجيلينو 56'إلدور شومورودوف 90' + 3'
إينياكي ويليامز 50'
(½ 0-0) (انتهت 2-1)

روما ضد أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,