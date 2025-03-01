الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
انتهت
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أندري راتيو 55'
دودي لوكيباكيو 81'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

رايو فاليكانو ضد إشبيليةالنتائج والإحصائيات,