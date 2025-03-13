الدوري الأوروبي
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0 - 2المجموع 3 - 3ضربة جزاء 3 - 2
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سيباستيان سزيمانسكي 45', 73'
(½ 0-1) (انتهت 0-2) (انتهت 0-2)

راينجرز ضد فنربخشهالنتائج والإحصائيات,