الدوري الأوروبي
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1 - 1
ن م
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H. Igamane 47'
D. Kulusevski 75'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

راينجرز v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,