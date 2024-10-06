الدوري الفرنسي
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4 - 2
ن م
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M. Munetsi 6'K. Nakamura 25'O. Diakite 57'T. Teuma 90' + 3' (جزاء)
A. Nordin 37', 90' + 1'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

رايمس v مونبيلييهالنتائج والإحصائيات,