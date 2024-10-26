الدوري الفرنسي
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1 - 2
ن م
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J. Okumu 29'
R. Faivre 4' (جزاء)M. Balde 18'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

رايمس v بريستالنتائج والإحصائيات,